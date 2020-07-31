Килиан Мбаппе: «Говорили, что Тухель не умеет управлять звездами. А он проводит лучший сезон в истории «ПСЖ»

Нападающий поддержал тренера перед финалом ги чемпионов, где команда сыграет с «Баварией».

«Я много слышал, например, что он не контролирует раздевалку, не знает, как управлять звездами, не знает, как это делать.

По правде говоря, я думаю, что он проводит лучший сезон в истории клуба. Мы выиграли все трофеи, которые могли, вышли в финал Лиги чемпионов, играем с невероятными футболистами.

Он сумел привести всех нас в нужное состояние. Конечно, по ходу сезона были взлеты и падения. Он тренер, в которого мы верим. Конечно, завтра мы будем играть и за него», – сказал Мбаппе.