Антонио Конте: «Обсудим на холодную голову будущее «Интера» – со мной или без меня»

Теги Интер серия А Италия Лига Европы УЕФА Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы (2:3) прокомментировал свое будущее.

«В финале все решили детали. Не повезло, что Лукаку забил в свои ворота.

В этом году команда серьезно прибавила. Через 2-3 дня мы с холодной головой встретимся и обсудим планы «Интера» на будущее – со мной или без меня.

Между мной и клубом абсолютно нет никакого напряжения. Возможно, есть различия во взглядах.

Со всех точек зрения «Интер» провел отличный сезон. Я всегда будут благодарен за то, что мне выпала такая возможность», – сказал Конте.

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья