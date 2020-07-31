Антонио Конте: «Обсудим на холодную голову будущее «Интера» – со мной или без меня»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы (2:3) прокомментировал свое будущее.
«В финале все решили детали. Не повезло, что Лукаку забил в свои ворота.
В этом году команда серьезно прибавила. Через 2-3 дня мы с холодной головой встретимся и обсудим планы «Интера» на будущее – со мной или без меня.
Между мной и клубом абсолютно нет никакого напряжения. Возможно, есть различия во взглядах.
Со всех точек зрения «Интер» провел отличный сезон. Я всегда будут благодарен за то, что мне выпала такая возможность», – сказал Конте.