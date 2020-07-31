Испанские клубы выиграли все 15 финалов еврокубков против соперников из других стран за 18 лет

«Севилья» обыграла в финале (3:2) и стала победителем турнира.

Испанские клубы выиграли все 15 финалов еврокубковых турниров, в которых встречались с соперниками из других стран, начиная с 2002 года.

За этот период трижды побеждал в финалах Лиги чемпионов (против команд не из Испании), – четырежды.

«Валенсия» победила в финале Кубка УЕФА в 2004 году, пять раз в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы побеждала , дважды – .

Последние поражения команд в финалах еврокубков от соперников из других стран произошли в 2001 году – тогда уступил «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА, а проиграла «Баварии» в финале Лиги чемпионов.