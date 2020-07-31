Испанские клубы выиграли все 15 финалов еврокубков против соперников из других стран за 18 лет

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы (3:2) и стала победителем турнира.
Испанские клубы выиграли все 15 финалов еврокубковых турниров, в которых встречались с соперниками из других стран, начиная с 2002 года.
За этот период «Реал» трижды побеждал в финалах Лиги чемпионов (против команд не из Испании), «Барселона» – четырежды.
«Валенсия» победила в финале Кубка УЕФА в 2004 году, пять раз в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы побеждала «Севилья», дважды – «Атлетико».
Последние поражения команд Ла Лиги в финалах еврокубков от соперников из других стран произошли в 2001 году – тогда «Алавес» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка УЕФА, а «Валенсия» проиграла «Баварии» в финале Лиги чемпионов.