«Юве» не хочет продавать Дибалу, но не готов выполнить его требования по зарплате. «Барса», «МЮ» и «Сити» следят за ситуацией

Будущее нападающего все еще остается неопределенным.

Как пишет Tuttosport, итальянский клуб не хочет продавать аргентинца, однако не готов платить ему ту сумму, что он хочет получать по новому контракту. За ситуацией вокруг форварда следят , и .

При этом отмечается, что Дибала со скепсисом относится к мысли об уходе из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что клуб может продать игрока за 90-100 млн евро, однако агент Дибалы опроверг эти сведения. Срок действующего контракта аргентинца истекает летом 2022 года.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Дибала – новый лидер «Юве»: не психует, помогает другим, играет лучше всех в команде и пасует лучше всех нападающих мира