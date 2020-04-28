Понтус Вернблум: «До сих пор ругаюсь по-русски, когда играю. Все-таки долго пробыл в России»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился воспоминаниями о выступлениях за армейцев.

– Ты выступал за ЦСКА более шести лет. Какие остались эмоции?

– Это было прекрасно! Я провел отличное время в ЦСКА. В этом нет сомнений. Было здорово оказаться в клубе, где все друг другу как семья. Отношение ко мне было замечательным.

И также надо отметить, что у нас была фантастическая команда – как в первый год моего пребывания, так и в последний, все шесть лет. Мы постоянно боролись за чемпионство. Чудесное время!

– назвала лучшую сборную за последние десять лет, и ты попал в нее. Что это для тебя значит?

– Для меня это честь. Но меня больше радуют завоеванные трофеи, а не признание личных заслуг. Я не фанат таких вещей. Гораздо важнее командные титулы, которые мы добыли.

– До сих пор считается, что ты был одним из самых жестких игроков лиги…

– Да, это мой стиль игры. Я все время балансировал на грани, но иногда ее переходил. Так случалось не только у меня.

В России вообще жесткий, силовой чемпионат, так что нужно было соответствовать ему. И еще я всегда старался защищать своих партнеров.

– Помнишь самый грубый фол в своей карьере?

– Нет, не знаю даже… Но несколько грязных нарушений было. Один из таких фолов, за который я получил красную, был в финале Кубка России. Очень плохой фол!

Не знаю, что на меня нашло, помутнение разума. У меня такое уже бывало до этого на протяжении карьеры. Я балансирую на грани и иногда переступаю черту. Такое случается!

– Ты помнишь какие-нибудь русские слова?

– Да, плохие (улыбается). Когда я играю, до сих пор иногда ругаюсь по-русски. Не знаю, почему. Это происходит само собой. Но все-таки я пробыл в России так долго…

На русском я ругаюсь тогда, когда действительно зол, а не просто время от времени, – рассказал Вернблум с улыбкой.

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