Ди Мария о выходе в финал ЛЧ: «Мы хотели сотворить историю «ПСЖ» – нам это удалось»

Полузащитник «ПСЖ» поделился мыслями о победе над (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы очень рады. Надо сказать, что команда провела большой матч, мы хотели написать историю клуба, нам это удалось. Мы вывели в финал Лиги чемпионов, это очень важно.

Если мы продолжим, как сегодня, мы сможем победить в финале. Мы сделали «Лейпциг» слабым. В начале матча игра была 50 на 50, но мы знали, что с нашей огромной энергией можно победить. Я был огорчен тем, что не сыграл в предыдущем матче, и был рад, что парни вышли в полуфинал.

Как сотворить большую историю? Уже сегодня будет тяжело заснуть с мыслями о финале. Главное – хорошо подготовиться к матчу.

Франция и Германия – лиги высокого уровня. Мы показали, что находимся на уровне других топ-чемпионатов. Будь то или , мы в любом случае покажем свой максимум.

Мы на высоком уровне, мы очень сильны, это не обязательно выглядит эффектно, но мы все равно сильны. Нам осталось не больше шага», – сказал Ди Мария.