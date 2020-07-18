Бренд косметики Deonica стал спонсором «Спартака»

У «Спартака» появился новый партнер.
Им стал российский производитель косметики и бытовой химии Arnest, а точнее – бренд Deonica, который принадлежит этой компании.
«Контракт рассчитан на год. У нас спонсорство и партнерство с клубом. Мы будем спонсорами во время матчей. Будет реклама на играх «Спартака», совместная продукция, отдельный логотип», – заявила генеральный директор компании Arnest Елена Сагал.
Кроме того, в рамках сотрудничества со «Спартаком» компания планирует выпустить лимитированную линейку продуктов.
Фото: официальный сайт «Спартака»