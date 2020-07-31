Твиттер» «Зенита»: «Победить «Лион» в ЛЧ не каждому дано»

Пресс-служба «Зенита» в английском аккаунте в твиттере прокомментировала с юмором выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов.
Петербургский клуб встречался с «Лионом» на групповом этапе, набрав 4 очка (1:1 на выезде, 2:0 дома), но не сумел выйти в плей-офф и занял четвертое место в группе.
Накануне французы обыграли в четвертьфинале «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и теперь встретятся с «Баварией».
«Победить «Лион» в Лиге чемпионов не каждому дано», – говорится в сообщении «Зенита».
Два клуба из группы «Зенита» пробились в полуфинал ЛЧ. Это «Лион» и «Лейпциг»