Твиттер» «Зенита»: «Победить «Лион» в ЛЧ не каждому дано»

Пресс-служба «Зенита» в английском аккаунте в твиттере прокомментировала с юмором выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов.

Петербургский клуб встречался с на групповом этапе, набрав 4 очка (1:1 на выезде, 2:0 дома), но не сумел выйти в плей-офф и занял четвертое место в группе.

Накануне французы обыграли в четвертьфинале «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и теперь встретятся с «Баварией».

«Победить «Лион» в не каждому дано», – говорится в сообщении «Зенита».

Два клуба из группы «Зенита» пробились в полуфинал ЛЧ. Это «Лион» и «Лейпциг»