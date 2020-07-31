Де Брюйне о вылете «Ман Сити» из ЛЧ: «Сезон новый, результат старый»

Полузащитник Кевин де Брюйне подвел итоги четвертьфинального матча чемпионов против (1:3).

В прошлом сезоне «горожане» также покинули ЛЧ после 1/4 финала, уступив «Тоттенхэму».

«Сезон новый, результат старый. В первом тайме мы были недостаточно хороши. Во втором действовали действительно здорово. Смогли сравнять счет и имели несколько моментов. А потом счет стал 1:2 и 1:3.

Во втором тайме мы оказывали на них серьезное давление. Мы играли в более атакующем ключе. Если бы при счете 1:2 Стерлинг забил, то стало бы 2:2, но они забили сами, и все было кончено.

«Лион» создал не так много моментов, но нам нужно вынести из этого урок.

Дома меня ждет жена, поспешу туда. Нужно что-то, на чем я смогу сосредоточиться», – сказал хавбек в интервью BT Sport.