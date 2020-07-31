Марк-Андре тер Стеген: «Не ищу оправданий, их нет. Я разочарован, мне очень жаль»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился мыслями после разгромного поражения 2:8 от «Баварии» в е чемпионов.

«Действительно тяжелые времена. Болельщики, мне очень жаль из-за того, что произошло вчера.

Я разочарован. Не хочу искать оправданий – их нет. Нам определенно нужно измениться», – написал немец в твиттере.

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