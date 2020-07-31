Будущее Бартомеу в «Барселоне» обсудит совет директоров на следующей неделе

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Жозеп Бартомеу может покинуть пост президента «Барселоны».

Совет директоров клуба обсудит будущее функционера на следующей неделе, сообщает журналист Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.

Также будут рассмотрены вопросы по новому главному тренеру и новым игрокам «Барселоны».

Накануне каталонцы проиграли «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сообщалось, что Кике Сетьена отправят в отставку.

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