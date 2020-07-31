У Умтити коронавирус. «Барса» сегодня сыграет с «Баварией» в ЛЧ

Теги Бавария Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Самюэль Умтити Жан-Клер Тодибо коронавирус Футбол

У защитника «Барселоны» Самюэля Умтити диагностирован коронавирус.

Каталонский клуб отмечает, что симптомы у 26-летнего игрока отсутствуют. Он чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

«Барселона» уведомила о положительном тесте француза органы здравоохранения и спортивные власти. 

Все члены команды, контактировавшие с Умтити, пройдут дополнительные обследования.

Ранее стало известно, что коронавирусом также заразился защитник сине-гранатовых Жан-Клер Тодибо.

Оба игрока не полетели в Лиссабон с командой для участия в плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня «Барса» сыграет с «Баварией» в матче 1/4 финала ЛЧ. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Опрос

«Барселона» или «Бавария»? Кто победит в зарубе суперклубов?
13877 голосов
Барселона
3.45 Барселона
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить фрибет
Бавария
2.05 Бавария
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Получить фрибет

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья