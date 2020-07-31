У Умтити коронавирус. «Барса» сегодня сыграет с «Баварией» в ЛЧ

У защитника «Барселоны» диагностирован коронавирус.

Каталонский клуб отмечает, что симптомы у 26-летнего игрока отсутствуют. Он чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

уведомила о положительном тесте француза органы здравоохранения и спортивные власти.

Все члены команды, контактировавшие с Умтити, пройдут дополнительные обследования.

Ранее стало известно, что коронавирусом также заразился защитник сине-гранатовых Жан-Клер Тодибо.

Оба игрока не полетели в Лиссабон с командой для участия в плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня «Барса» сыграет с «Баварией» в матче 1/4 финала ЛЧ. Начало – в 22:00 по московскому времени.