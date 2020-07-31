«Атлетико» 3 года не выходит в полуфинал ЛЧ

«Атлетико» уступил «РБ Лейпциг» (1:2) в 1/4 финала .

Мадридский клуб третий год подряд не сыграет в полуфинале турнира.

В прошлом году команда тренера вылетела на стадии 1/8 финала от «Ювентуса» (2:0, 0:3), а годом ранее не вышла из группы, заняв третье место в квартете с «Ромой», «Челси» и «Карабахом».

В сезоне-2016/17 «Атлетико» уступил «Реалу» в полуфинале по сумме двух матчей (0:3, 2:1). В 2016 году «матрасники» проиграли «сливочным» в финале (1:1, по пенальти – 3:5).