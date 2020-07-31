«Локомотив» передал Семину медаль за второе место в РПЛ

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что клуб передал бывшему главному тренеру Юрию Семину серебряную медаль за второе место в РПЛ-2019/2020.

«Мы передали две медали для Юрия Павловича Семина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова.

Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», – сообщил Брейдо.

Семин тоже дал комментарий по поводу получения награды: «Медаль еще не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено».

Напомним, Семин покинул «Локомотив» 1 июня, руководство московского клуба не продлило с ним контракт. Команду возглавил сербский тренер Марко Николич.