«У «Локо» есть главный тренер. Точка». Мещеряков о том, почему Семина не позвали на вручение медалей

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему экс-тренер клуба Юрий Семин не был приглашен на вручение серебряных медалей.
– Почему не позвали Семина?
– У команды есть главный тренер. Все, кто участвовал в завоевании медалей, без сомнения, их получат. Вышлем. Это нормальная история.
– Передадите медаль Семину?
– Конечно.
– На встречу его не позвали из-за его резких интервью?
– Нет. У команды есть главный тренер. Точка, – заявил Мещеряков.
Юрий Семин: «Локо» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, они – только 4»