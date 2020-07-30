«У «Локо» есть главный тренер. Точка». Мещеряков о том, почему Семина не позвали на вручение медалей

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Спорт-Экспресс Футбол

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему экс-тренер клуба Юрий Семин не был приглашен на вручение серебряных медалей.

– Почему не позвали Семина?

– У команды есть главный тренер. Все, кто участвовал в завоевании медалей, без сомнения, их получат. Вышлем. Это нормальная история.

– Передадите медаль Семину?

– Конечно.

– На встречу его не позвали из-за его резких интервью?

– Нет. У команды есть главный тренер. Точка, – заявил Мещеряков.

Юрий Семин: «Локо» не пригласил меня на вручение медалей. Я выиграл 12 матчей, они – только 4»

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