«Ювентус» договорился с Миликом. «Наполи» может получить Бернардески, Пеллегрини или Ромеро

«Ювентус» согласовал контракт с форвардом .

Теперь туринцам нужно договориться о трансфере поляка с неаполитанским клубом.

«Наполи», в свою очередь, хочет, чтобы в сделку вошел полузащитник «Ювентуса» , сообщает журналист Sly Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

При этом переход итальянца осложняется тем, что нужно договориться по имиджевым правам. Также неизвестно, кто будет новым агентом Бернардески.

Кроме того, «Наполи» может быть заинтересован в защитниках «старой синьоры» или , выступающих на правах аренды за «Кальяри» и «Дженоа» соответственно.

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