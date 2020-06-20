Мануэл Фернандеш: «Леша Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас»

Полузащитник поделился мыслями об игре хавбека Алексея Миранчука.

«У меня не самый большой бицепс в чемпионате. Большой, но не самый. Не могу сейчас вспомнить, у кого больше, но точно не у меня. Вообще считаю, что накаченные мышцы не обязательно могут помочь тебе на поле, все зависит от индивидуальных характеристик. С виду хлюпенький игрок на самом деле может быть очень крепким. Например, . Внешне он выглядит не таким мощным, но по фолам, которые на нем часто совершают, видно, что он способен выдерживать эту нагрузку.

В первый год я братьев Миранчуков не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лешу от Антона. Сначала у них были одинаковые прически, в первый год из-за этого их практически невозможно было отличить. Но потом каждый из них стал больше проявлять свою индивидуальность, и прически стали разными, и я научился их отличать и на поле, и за его пределами.

Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», — заявил Фернандеш в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Милана» и «Фиорентины».