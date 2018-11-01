Тони о Пирло в «Ювентусе»: «Погба был бы идеальным подарком для него. Андреа начнет строить игру с полузащиты»

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Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился мнением о предстоящей работе своего бывшего партнера Андреа Пирло в качестве главного тренера «Ювентуса»

«Зная Андреа, могу сказать, что он начнет строить игру с полузащиты. Идеальным подарком для него был бы Погба

Не знаю, возможно ли это, но такой вариант, безусловно, лучший. Андреа не будет тренером, сосредоточенным на защите и контратаках. Он любит контроль мяча и захочет привить это своей команде.

Я не знаю, какую систему он будет использовать. Не думаю, что это имеет значение. Андреа умен и гибок. По характеру он больше похож на Пепа. Но и Конте произвел на него сильное впечатление за три года, проведенные в «Ювентусе».

С точки же зрения управления командой ему повезло, что с ним работали двое лучших – Анчелотти и Аллегри. 

Весь этот опыт пригодится. Но, в конце концов, он будет самим собой. Пирло пойдет своим путем, не притворяясь и никого не копируя», – сказал Тони. 

Каким тренером будет Пирло? Любит 4-3-3, восхищается Конте, называет разминки перед матчами мастурбацией

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