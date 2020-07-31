«МЮ» может арендовать Усмана Дембеле на год с обязательством выкупа

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вингера «Барселоны» Усмана Дембеле как альтернативу хавбеку «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает ESPN.

Санчо остается приоритетной целью манкунианцев, но из-за его высокой цены английский клуб изучает другие варианты.

«Манчестер Юнайтед» уже провел неформальные переговоры о трансфере 23-летнего француза. Обсуждается возможность аренды на один сезон с обязательством выкупа.

В прошлом сезоне Дембеле провел лишь 5 матчей в Ла Лиге, значительную часть сезона пропустив из-за травм.

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