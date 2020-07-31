«МЮ» может арендовать Усмана Дембеле на год с обязательством выкупа

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вингера «Барселоны» как альтернативу хавбеку «Боруссии» , сообщает ESPN.

Санчо остается приоритетной целью манкунианцев, но из-за его высокой цены английский клуб изучает другие варианты.

уже провел неформальные переговоры о трансфере 23-летнего француза. Обсуждается возможность аренды на один сезон с обязательством выкупа.

В прошлом сезоне Дембеле провел лишь 5 матчей в , значительную часть сезона пропустив из-за травм.