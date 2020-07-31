Сульшер о победе «МЮ»: «Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Копенгагеном» (1:0) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Мы добрались до этой стадии во всех турнирах, в которых участвовали ( , , Кубок лиги – прим. Sports.ru). Сегодня отличный матч провел вратарь «Копенгагена». Кроме того, мы дважды попали в штангу.

Полуфинал? Это в любом случае будет великолепная встреча. Мы располагаем полной информацией о , тоже впечатляет. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал», – сказал Сульшер.