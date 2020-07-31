Сульшер о победе «МЮ»: «Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Кубок Англии Севилья Лига Европы УЕФА Копенгаген Кубок английской лиги Вулверхэмптон Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Копенгагеном» (1:0) в матче 1/4 финала Лиги Европы. 

«В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Мы добрались до этой стадии во всех турнирах, в которых участвовали (Лига Европы, Кубок Англии, Кубок лиги – прим. Sports.ru). Сегодня отличный матч провел вратарь «Копенгагена». Кроме того, мы дважды попали в штангу.

Полуфинал? Это в любом случае будет великолепная встреча. Мы располагаем полной информацией о «Вулверхэмптоне», «Севилья» тоже впечатляет. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал», – сказал Сульшер. 

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