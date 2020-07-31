«Локомотив» обыграл «Рубин» (2:0) в гостях. У казанцев удалили Слуцкого и Бегича

1-й тур нового сезона РПЛ завершился матчем между «Рубином» и (0:2).

В перерыве игры арбитр Сергей Иванов показал красную карточку главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому, который выразил свое недовольство тем, что в первом тайме в ворота железнодорожников не был назначен пенальти.

На 65-й минуте с поля был удален за фол последней надежды полузащитник «Рубина» Сильвие Бегич.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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