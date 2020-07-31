«Локомотив» обыграл «Рубин» (2:0) в гостях. У казанцев удалили Слуцкого и Бегича

1-й тур нового сезона РПЛ завершился матчем между «Рубином» и «Локомотивом» (0:2).
В перерыве игры арбитр Сергей Иванов показал красную карточку главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому, который выразил свое недовольство тем, что в первом тайме в ворота железнодорожников не был назначен пенальти.
На 65-й минуте с поля был удален за фол последней надежды полузащитник «Рубина» Сильвие Бегич.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 11 августа, 20.00, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильгор, Коновалов (Деспотович, 62), Бакаев (Макаров, 62), Евтич, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев (Тарасов, 80).
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус (Куликов, 90), Баринов (Иосифов, 90), Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 76), Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Смолов (Агеев, 90).
- Предупреждения:
- Рыбчинский (48), Игнатьев (50), Живоглядов (59), Уремович (65), Баринов (78), Макаров (85), Магкеев (88), Иосифов (90).
- Удаление:
- Бегич (65).