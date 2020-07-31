«Локомотив» обыграл «Рубин» (2:0) в гостях. У казанцев удалили Слуцкого и Бегича

Теги Локомотив Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Sports.ru Алексей Миранчук Дмитрий Баринов Сильвие Бегич Футбол

1-й тур нового сезона РПЛ завершился матчем между «Рубином» и «Локомотивом» (0:2).

В перерыве игры арбитр Сергей Иванов показал красную карточку главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому, который выразил свое недовольство тем, что в первом тайме в ворота железнодорожников не был назначен пенальти.

На 65-й минуте с поля был удален за фол последней надежды полузащитник «Рубина» Сильвие Бегич.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Рубин – Локомотив 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
11 августа, 20.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Миранчук, 0:2 – 26 Баринов.
РубинДюпин, Самошников (Бегич, 46), Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильгор, Коновалов (Деспотович, 62), Бакаев (Макаров, 62), Евтич, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Игнатьев (Тарасов, 80).
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус (Куликов, 90), Баринов (Иосифов, 90), Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 76), Миранчук, Рыбчинский (Игнатьев, 70), Смолов (Агеев, 90).
Предупреждения:
Рыбчинский (48), Игнатьев (50), Живоглядов (59), Уремович (65), Баринов (78), Макаров (85), Магкеев (88), Иосифов (90).
Удаление:
Бегич (65).

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