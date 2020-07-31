Адольфо Гайч: «Футбол в России сильнее, чем в Аргентине. Постоянно атака на атаку, динамичная игра»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о разнице между аргентинским и российским футболом.
– Вы не играли с марта. Когда планируете полностью набрать форму? С Гончаренко это обсуждалось?
– С тренером пока не обсуждали это, но мы говорили перед матчем, я ему сказал, что смогу выйти в концовке игры с «Химками».
Но понятно, что после перелета в другую страну с другими традициями, с другим стилем футбола нужно время на адаптацию.
– Почувствовали разницу между российским и аргентинским футболом?
– Да, она очень большая. Как и в тренировках, так и в играх. В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы.
Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее.
– Что больше всего удивило в России? Какие отличия от Аргентины?
– Мой интерес идет по нарастающей. Все удивило!
Во-первых, стадион ЦСКА шикарный, очень понравился. Каждый день мы ездим куда-то, перемещаемся, знакомлюсь с Москвой.
Правда, пока не было экскурсионной части. На Красную площадь еще не заезжал, но пространство около стадиона изучил.
– Были проблемы из-за языкового барьера?
– Языка не знаю, но очень сильно хочу выучить. Хотя проблем нет, мне все переводят. Никакого дискомфорта, – сказал Гайч.
Адольфо Гайч: «В Аргентине меня действительно называют «Эль Фюрер». Надеюсь, в России не будут»