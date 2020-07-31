Адольфо Гайч: «Футбол в России сильнее, чем в Аргентине. Постоянно атака на атаку, динамичная игра»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о разнице между аргентинским и российским футболом.

– Вы не играли с марта. Когда планируете полностью набрать форму? С Гончаренко это обсуждалось?

– С тренером пока не обсуждали это, но мы говорили перед матчем, я ему сказал, что смогу выйти в концовке игры с «Химками».

Но понятно, что после перелета в другую страну с другими традициями, с другим стилем футбола нужно время на адаптацию.

– Почувствовали разницу между российским и аргентинским футболом?

– Да, она очень большая. Как и в тренировках, так и в играх. В России меньше агрессивного футбола, но больше силового, больше борьбы.

Динамичный футбол, постоянно игра атака на атаку. Здесь этого больше, чем в Аргентине. Думаю, здесь футбол сильнее.

– Что больше всего удивило в России? Какие отличия от Аргентины?

– Мой интерес идет по нарастающей. Все удивило!

Во-первых, стадион ЦСКА шикарный, очень понравился. Каждый день мы ездим куда-то, перемещаемся, знакомлюсь с Москвой.

Правда, пока не было экскурсионной части. На Красную площадь еще не заезжал, но пространство около стадиона изучил.

– Были проблемы из-за языкового барьера?

– Языка не знаю, но очень сильно хочу выучить. Хотя проблем нет, мне все переводят. Никакого дискомфорта, – сказал Гайч.

Адольфо Гайч: «В Аргентине меня действительно называют «Эль Фюрер». Надеюсь, в России не будут»