Казарцев о матче «Краснодар» – ЦСКА: «Считаю, достойно отработали»

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал свои решения в матче 19-го тура РПЛ – ЦСКА (1:1).

Во втором тайме судья назначил пенальти за фол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на форварде хозяев Ари.

Также судья засчитал гол Облякова «Краснодару» после ВАР. В этом моменте хавбек Константин Кучаев толкнул Ари перед атакой армейцев.

«Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри все пылало. Причем буквально за три дня до этого был юбилей – 40 лет – а тут такая игра, своеобразный подарок.

Ехал туда с уверенностью, что все будет хорошо и реально получим удовольствие. Считаю, достойно отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА, у «Краснодара» тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.

Рука Ари? На матче был ВАР, и это накладывало свои нюансы по работе судьи в поле. Возможно, рука была, но потом случился эпизод с назначением пенальти. То есть, если я сомневаюсь, не могу просто взять и сорвать, возможно, голевую атаку.

Я не уверен, что Ари играл рукой. Да, у него такая тактика, он все время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром. Посмотрев все повторы после матча в ВАР-комнате, уверен, что там было бедро, после чего мяч отскочил в живот», – сказал Казарцев.

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