Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Спартака»: «Грубая ошибка Казарцева. Маслов был первый на мяче»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Кирилл Заика Игорь Федотов Василий Казарцев видеоповторы Павел Маслов Сочи Футбол

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче 1-го тура «Спартак» – «Сочи» (2:1, перерыв).

Защитник хозяев Павел Маслов, по мнению главного судьи встречи Василия Казарцева, сфолил на защитнике южан Кирилле Заике в своей штрафной.

«Судя по всему, помощник на ВАР, как и миллионы зрителей, смотрит первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела».

Маслов был первый на мяче, а игрок «Сочи» (он инициатор контакта) бьет по ноге. Грубая ошибка Казарцева», – заявил Федотов в твиттере.

Казарцев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Маслова на Заике. Судья сам не смотрел повтор

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Спартак
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