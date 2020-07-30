Бывший арбитр прокомментировал назначение пенальти в матче 1-го тура «Спартак» – (2:1, перерыв).

Защитник хозяев , по мнению главного судьи встречи , сфолил на защитнике южан в своей штрафной.

«Судя по всему, помощник на ВАР, как и миллионы зрителей, смотрит первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела».

Маслов был первый на мяче, а игрок «Сочи» (он инициатор контакта) бьет по ноге. Грубая ошибка Казарцева», – заявил Федотов в твиттере.

Казарцев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Маслова на Заике. Судья сам не смотрел повтор