Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче 1-го тура «Спартак» – «Сочи» (2:1, перерыв).
Защитник хозяев Павел Маслов, по мнению главного судьи встречи Василия Казарцева, сфолил на защитнике южан Кирилле Заике в своей штрафной.
«Судя по всему, помощник на ВАР, как и миллионы зрителей, смотрит первую серию нового сезона сериала «Очень странные дела».
Маслов был первый на мяче, а игрок «Сочи» (он инициатор контакта) бьет по ноге. Грубая ошибка Казарцева», – заявил Федотов в твиттере.
Казарцев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Маслова на Заике. Судья сам не смотрел повтор