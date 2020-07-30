Дель Пьеро о «Ювентусе»: «У Пирло есть все, чтобы справиться даже лучше Зидана»

Бывший нападающий прокомментировал назначение на пост главного тренера туринского клуба.

– Если честно, я бы не поставил на то, что он возглавит «Ювентус». Для меня это тоже сюрприз. Я обрадовался, что он стал тренером молодежки, и подумал, что это правильный шаг для него. Но он продвинулся дальше, так что я могу только пожелать ему удачи.

Думаю, в Италии меняется восприятие бывших игроков, которые становятся тренерами. Раньше они проходили длительный процесс в низших лигах, чтобы научиться профессии.

Но в последние годы мы стали свидетелями успеха Филиппо и , . Они были отличными игроками и сразу же стартовали в очень хороших командах.

– Что скажете о том, что Пирло может проделать такой же путь, как Зидан во главе «Реала»?

– Не считаю это сравнение справедливым, потому что Зизу уже работал с молодежной командой «Реала», а потом был помощником Карло Анчелотти, но у Пирло есть все необходимое, чтобы справиться даже лучше Зидана.

Он уже знаком с клубом, футболистами, директорами, так что они, как мне представляется, вели обсуждение в прозрачном ключе, – сказал итальянец в эфире Sky Sport Italia.

Каким тренером будет Пирло? Любит 4-3-3, восхищается Конте, называет разминки перед матчами мастурбацией