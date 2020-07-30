Лотар Маттеус: «Баварии» надо допустить много ошибок, чтобы проиграть нынешней «Барсе»

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Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о встрече мюнхенцев с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Конечно, «Барселоне» по силам провести свой лучший матч. Но, думаю, «Баварии» надо будет допустить много ошибок и многое сделать не так, чтобы проиграть нынешней «Барселоне».

Но в отдельно взятом матче все может случиться. Ты где-то сыграешь плохо – и вылетишь. В двухматчевом противостоянии такие вещи можно исправить», – сказал Маттеус Sky Germany.

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