Кикнадзе может возглавить рабочую группу по вопросам коммерческих контрактов РПЛ

На собрании клубы решили создать рабочую группу.

Она займется анализом коммерческой деятельности лиги, проработкой контрактов со спонсорами, а также новым ТВ-контрактом, сообщает «РБ-Спорт».

Рабочую группу, вероятно, возглавит генеральный директор .

Инициатива связана с недовольством работой лиги на коммерческом направлении – в частности, доходом от контрактов со спонсорами. Клубы недовольны подписанным без тендера контрактом с букмекером – на рынке говорят, что лига недополучила от 300 до 500 млн рублей.

Кроме того, есть вопросы к контракту с банком «Тинькофф», который стоит 300 миллионов на все 16 клубов, хотя у некоторых из них есть контракты с банками на большие суммы.

В конце года могут пересмотреть ТВ-контракт. Этим вопросом тоже займется Кикнадзе – будут проработаны варианты увеличения финансовых выплат клубам во избежание проблем с финансовым фэйр-плей.

Прядкин готов к отставке, но пока не собирается и объясняет: лимит аренд не ограничивает клубы, влияние одного клуба на другой регламентируют