Кикнадзе может возглавить рабочую группу по вопросам коммерческих контрактов РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Василий Кикнадзе деньги Футбол

На собрании РПЛ клубы решили создать рабочую группу. 

Она займется анализом коммерческой деятельности лиги, проработкой контрактов со спонсорами, а также новым ТВ-контрактом, сообщает «РБ-Спорт». 

Рабочую группу, вероятно, возглавит генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Инициатива связана с недовольством работой лиги на коммерческом направлении – в частности, доходом от контрактов со спонсорами. Клубы недовольны подписанным без тендера контрактом с букмекером – на рынке говорят, что лига недополучила от 300 до 500 млн рублей.

Кроме того, есть вопросы к контракту с банком «Тинькофф», который стоит 300 миллионов на все 16 клубов, хотя у некоторых из них есть контракты с банками на большие суммы.

В конце года могут пересмотреть ТВ-контракт. Этим вопросом тоже займется Кикнадзе – будут проработаны варианты увеличения финансовых выплат клубам во избежание проблем с финансовым фэйр-плей.

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