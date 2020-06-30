Левандовски, Роналду и Месси – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
На это звание претендуют четыре футболиста.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в игре с «Реалом» (2:1) совершил один отбор мяча, а точность его передач составила 85%.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Лионом» (2:1).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол и заработал пенальти в игре с «Наполи» (3:1).
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски набрал 4 (2+2) очка в матче с «Челси» (4:1).