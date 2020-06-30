Левандовски, Роналду и Месси – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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УЕФА запустил голосование за лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На это звание претендуют четыре футболиста.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в игре с «Реалом» (2:1) совершил один отбор мяча, а точность его передач составила 85%.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Лионом» (2:1).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол и заработал пенальти в игре с «Наполи» (3:1).

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски набрал 4 (2+2) очка в матче с «Челси» (4:1).

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