Левандовски, Роналду и Месси – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала чемпионов.

На это звание претендуют четыре футболиста.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в игре с «Реалом» (2:1) совершил один отбор мяча, а точность его передач составила 85%.

Форвард сделал дубль в матче с «Лионом» (2:1).

Нападающий «Барселоны» забил гол и заработал пенальти в игре с «Наполи» (3:1).

Форвард «Баварии» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Челси» (4:1).