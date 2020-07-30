«Барса» заявила 7 игроков резервной команды на матч с «Наполи». Дембеле, Видаль и Бускетс не сыграют

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«Барселона» опубликовала состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи»

В заявку каталонской команды вошли 7 игроков «Барселоны Б». В заявке отсутствуют полузащитники Артур, Усман Дембеле, Артуро Видаль и Серджи Бускетс. Чилиец и испанец пропускают встречу из-за дисквалификации.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето, Иньяки Пенья;

Защитники: Серджи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жорди Альба, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мингеса;

Полузащитники: Иван Ракитич, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Мончу, Лудовит Рейс, Хандро Орельяна;

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Анссумане Фати, Конрад де ла Фуэнте.

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится в субботу, 8 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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