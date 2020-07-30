Зинедин Зидан: «Реал» должен гордиться тем, что сделал. Не время искать оправдания»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда французского специалиста проиграла оба матча со счетом 1:2.

«Невозможно быть счастливым, когда проигрываешь, но мы также должны гордиться тем, что сделали. Соперник сыграл очень хорошо. Сейчас не время искать оправдания. Мы проиграли эту игру, но главное – я горжусь усилиями, которые команда приложила. 

Мы проиграли две игры, и в конце концов соперник заслужил это. В первые 15-20 минут было ощущение, что мы не сможем справиться с их прессингом. Но затем играли неплохо. Во втором тайме, когда мы были на пике, пропустили второй гол.

[Что касается ошибок Варана] нужно сохранять спокойствие! Как и у 95% всех игроков, весь его сезон был впечатляющим. И я буду придерживаться этой позиции.

Наш сезон получился отличным. Мы не закончили его на хорошей ноте, но сезон прошел хорошо. Мы должны быть очень довольны тем, что сделали», – сказал Зидан.

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