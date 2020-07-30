«Реал» впервые вылетел из ЛЧ с Зиданом во главе 😲

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Футбол

«Реал Мадрид» выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Бланкос» уступили «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:2, 1:2).

«Реал» впервые вылетел из Лиги чемпионов за время работы Зинедина Зидана в качестве главного тренера. Ранее команда трижды выигрывала трофей в этом турнире под руководством француза в 2016-2018 годах.

В прошлом сезоне «Реал» также вылетел на стадии 1/8 финала, но на тот момент команду возглавлял не Зидан, а Сантьяго Солари.

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