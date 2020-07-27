Тедеско назвал Карпина лучшим тренером сезона РПЛ и не выбирал топ-3

Стало известно, за кого голосовал при выборе лучшего тренера прошедшего сезона .

По мнению немецкого специалиста, лучшим был главный тренер .

При этом тренер отказался выбирать второе и третье места.

Отметим, что в голосовании участвовали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов телеканала «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По итогам чемпионата-2019/20 «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице, выйдя в Лигу Европы.

Напомним, что лучшим тренером сезона РПЛ был признан Сергей Семак.