Тедеско назвал Карпина лучшим тренером сезона РПЛ и не выбирал топ-3

Стало известно, за кого голосовал Доменико Тедеско при выборе лучшего тренера прошедшего сезона РПЛ.
По мнению немецкого специалиста, лучшим был главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
При этом тренер «Спартака» отказался выбирать второе и третье места.
Отметим, что в голосовании участвовали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов телеканала «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
По итогам чемпионата-2019/20 «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице, выйдя в Лигу Европы.
Напомним, что лучшим тренером сезона РПЛ был признан Сергей Семак.