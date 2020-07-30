Матч «Зенит» – «Локо» пройдет с дополнительным временем в случае ничьей (ТАСС)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Футбол

Принято окончательное решение по формату матча Олимп Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом».

По информации ТАСС, игра пройдет с дополнительным временем в случае ничейного результата.

По данным Sports.ru, в матче у каждой команды будет по 5 замен + 1 в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что отмена дополнительного времени – это пожелание Первого канала.

Также была информация, что глава РПЛ Сергей Прядкин предлагал отменить дополнительное время в Суперкубке и разрешить 5 замен.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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