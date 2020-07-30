Регбийный клуб «Торонто Вулфпэк» намекнул на плагиат нового лого «Тамбова»: «Эх, 2020-й»

Регбийная команда «Торонто Вулфпэк» отреагировала на презентацию нового логотипа «Тамбова».
«Эх, 2020-й», – написала пресс-служба клуба в твиттере, намекая на сходство со своим лого.
Sigh, 2020... https://t.co/4gZ0tkEIVS— Toronto Wolfpack (@TOwolfpack) August 7, 2020
ТАМБОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ЛОГОТИП! 🔥— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020
В преддверии нового сезона Тинькофф РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль.
Все подробности ➡ https://t.co/B2hJKyUdJw#ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KkeXz0Sad5
«Торонто Вулфпэк» основан в 2016 году.
Фото: сайт «Торонто»