Регбийный клуб «Торонто Вулфпэк» намекнул на плагиат нового лого «Тамбова»: «Эх, 2020-й»

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Регбийная команда «Торонто Вулфпэк» отреагировала на презентацию нового логотипа «Тамбова».

«Эх, 2020-й», – написала пресс-служба клуба в твиттере, намекая на сходство со своим лого. 

«Торонто Вулфпэк» основан в 2016 году.

Фото: сайт «Торонто»

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