Регбийный клуб «Торонто Вулфпэк» намекнул на плагиат нового лого «Тамбова»: «Эх, 2020-й»

Регбийная команда «Торонто Вулфпэк» отреагировала на презентацию нового логотипа .

«Эх, 2020-й», – написала пресс-служба клуба в твиттере, намекая на сходство со своим лого.

ТАМБОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ЛОГОТИП! 🔥



В преддверии нового сезона Тинькофф РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль.



Все подробности ➡ https://t.co/B2hJKyUdJw#ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KkeXz0Sad5 — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020

«Торонто Вулфпэк» основан в 2016 году.

Фото: сайт «Торонто»