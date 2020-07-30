«Ман Сити» – «Реал» – 1:0. Стерлинг открыл счет. Видеотрансляция и текстовый онлайн

Сегодня в ответном матче 1/8 финала играют и .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

Первый матч: 2:1

Статистика ЛЧ

Кто выиграет Лигу чемпионов? Вот прогнозы наших блогеров – ждем ваших