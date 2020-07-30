«Ман Сити» – «Реал» – 1:0. Стерлинг открыл счет. Видеотрансляция и текстовый онлайн

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Реал».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 7 августа, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 9 Стерлинг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Первый матч: 2:1
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