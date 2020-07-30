«Ман Сити» – «Реал» – 1:0. Стерлинг открыл счет. Видеотрансляция и текстовый онлайн

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Манчестер Сити» и «Реал»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 августа, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Стерлинг.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго, Модрич, Азар, Бензема.

Первый матч: 2:1

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