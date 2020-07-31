«Ростов» мог купить Холанда за 2,5-3 млн евро, когда ему было 17-18 лет

Спортивный директор Алексей Рыскин вспомнил, как клуб обращал внимание на нападающего , выступающего сейчас за дортмундскую «Боруссию».

«Мы когда Бьорна [Сигурдарсона] смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они играли в «Мольде».

Мы смотрели Сигурдарсона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Анатольич [Андрющенко], он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там еще молодой парень на замену...». Он его посмотрел: «Вообще супер, надо брать».

Мы узнали цену. Что-то порядка 2,5-3 миллионов. Ему 17 лет было. По-моему, ему еще даже переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то такое. Сумма называлась в районе 2,5-3 миллионов.

Отвечаем: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор», – сказал функционер с самоироничным смехом.

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