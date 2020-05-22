Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 июля

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10 июля УЕФА проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20, сообщает L’Équipe.

Финальный этап турнира, прерванного в марте, будет доигран в Лиссабоне в формате «финала восьми» в августе. Сегодня исполком УЕФА должен утвердить эти решения.

В 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Еще четыре участника должны определиться по итогам ответных игр 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что матчи «Ювентус» – «Лион», «Барселона»«Наполи», «Манчестер Сити»«Реал» и «Бавария»«Челси» пройдут 7 и 8 августа.

Также известно, что четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал запланирован на 23 число.

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