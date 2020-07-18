Евсеев о том, что «Уфа» – фарм «Спартака»: «Обещаю: после игр с ними смогу смотреть в глаза фанатам. Будем биться»

Главный тренер «Уфы» высказался об отношениях клуба со «Спартаком».

«В последние дни несколько раз прочел или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков.

Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет еще усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших.

Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», – написал Евсеев.

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