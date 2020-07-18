Евсеев о том, что «Уфа» – фарм «Спартака»: «Обещаю: после игр с ними смогу смотреть в глаза фанатам. Будем биться»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Вадим Евсеев Уфа Футбол

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об отношениях клуба со «Спартаком».

«В последние дни несколько раз прочел или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков.

Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет еще усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших.

Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», – написал Евсеев.

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