Переговоры «Барсы» с «Арсеналом» по Коутиньо – на продвинутой стадии. Сделку могут скоро закрыть

Полузащитник «Барселоны» может вернуться в Англию.

Как сообщает Diario Sport, переговоры о переходе 28-летнего бразильца в «Арсенал» находятся на продвинутой стадии. В «Барселоне» с оптимизмом смотрят на ситуацию и считают, что сделка может быть закрыта в скором времени.

Ранее появлялась различная информация о возможном формате сделки: сообщалось, что «канониры» могут арендовать хавбека и платить ему зарплату вместе с «Барсой». Также стало известно, что игрок может перейти в на постоянной основе за 9 млн фунтов и полузащитника Маттео Гендузи.

Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. Он провел 23 матча в сезоне Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.