Семин – Фарфану: «Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался об уходе нападающего из команды.

«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал Семин.

В посте тренер указал на переход из «Локо» в «Рубин». Семин настаивал на его сохранении в составе.

35-летний перуанец в «Локомотиве» провел четыре сезона, сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач. В составе команды он стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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