Андрей Аршавин: «Зенит» должен быть заинтересован в игре молодых футболистов. Иногда в ущерб результату»

Директор департамента по развитию молодежного футбола рассказал о стратегии клуба в отношении молодых игроков.

– У любого главного тренера профессиональной команды первая задача – это результат. Иногда у специалистов просто нет мотивации развивать местных футболистов. Как «Зенит» будет избегать этих ошибок?



– От ошибок никто не застрахован. Скорее всего, они будут и у меня. Сам клуб должен быть заинтересован в том, чтобы тренер ставил в состав молодых и талантливых футболистов. Иногда даже в ущерб результату.

Должны быть какие-то компромиссы и посыл от руководства клуба, что есть заинтересованность в появлении своих воспитанников в основе, – сказал Аршавин.