Сослан Джанаев: «Кокорин повзрослел и переварил свои ошибки. Самый талантливый игрок поколения в России»

Голкипер «Сочи» поделился мнением о форварде «Спартака» , который играл за южан во второй половине прошедшего сезона.

– Приход Кокорина спас «Сочи» от вылета?

– Конечно, Саша помог команде, он принес нам много очков. Его приход сильно усилил команду.

Кокорин непосредственно повлиял на то, что команда сохранила прописку в .

– Какие у вас отношения с Сашей?

– Мы и до этого прекрасно общались. Когда он пришел, то я и ребята постарались сделать так, чтобы ему было комфортно. Надеюсь, и Кокорин получил удовольствие от пребывания в Сочи.

– Если сравнить Кокорина до известного всем случая и после. Большая разница?

– Безусловно. Он повзрослел, стал более мудрым – не заметил прежнего ребятничества. Видна его мотивация и настрой.

Наверняка те ошибки, которые он допустил, Саша переварил. Главное – он голоден до побед и хочет раскрыть весь свой потенциал.

Я считаю, что это самый талантливый российский футболист нашего поколения. Он не до конца раскрыл свой талант! – рассказал Джанаев.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»