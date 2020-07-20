Гендиректор «Зенита»: «Должны взять у «Локо» реванш в Суперкубке. Любой титул почетен»

Гендиректор поделился мыслями перед матчем за против «Локомотива».

«Любой титул почетен, тем более, когда встречаются две лучшие команды страны. Мы должны взять реванш за прошлогоднее поражение, так что все готовятся очень серьезно.

Поскольку это один матч, хотелось бы, чтобы команды сыграли в атакующий футбол и порадовали зрителей, тем более, что можно будет заполнить арену, учитывая социальную дистанцию.

Арена ЦСКА – это прекрасный стадион, я так понимаю, что около 15 тысяч зрителей, при соблюдении дистанции, может попасть на стадион.

Наши болельщики тоже смогут приехать, это сто процентов, сейчас согласовываем квоту», – сказал Медведев.

В прошлом сезоне «Зенит» проиграл «Локо» в матче за Суперкубок со счетом 2:3.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.