«DAVAIII BLYETT😍🔥» Промес о фото Кокорина с тренировки «Спартака»

Полузащитник , ранее выступавший за «Спартак», отреагировал на переход в московский клуб.

Хавбек прокомментировал фото Кокорина с первой тренировки в команде, которые опубликованы в инстаграме красно-белых.

«DAVAIII BLYETT😍🔥» – написал Промес.

Фото: скриншот из инстаграма «Спартака»

Вчера «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку