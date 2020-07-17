«DAVAIII BLYETT😍🔥» Промес о фото Кокорина с тренировки «Спартака»

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Полузащитник «Аякса» Куинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», отреагировал на переход Александра Кокорина в московский клуб.

Хавбек прокомментировал фото Кокорина с первой тренировки в команде, которые опубликованы в инстаграме красно-белых.

«DAVAIII BLYETT😍🔥» – написал Промес.

Фото: скриншот из инстаграма «Спартака»

Вчера «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным. 

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

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