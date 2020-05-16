Конте встретится сегодня с Мароттой. Тренер критиковал руководство «Интера»

Главный тренер «Интера» должен провести сегодня встречу с генеральным директором клуба .

В субботу по окончании заключительного матча чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0) Конте выступил с критикой в адрес клуба из-за того, что руководство плохо поддерживало команду в СМИ.

Позже стало известно, что Конте может покинуть «Интер», клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино.

Конте о 2-м месте «Интера»: «Такого давно не было, но мы сильно отстаем от «Ювентуса»