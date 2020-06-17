Попов о коронавирусе: «К жене и детям относились как к прокаженным: «Не надо ехать в лифте с нами»

Полузащитник дал интервью, в котором вспомнил, как на нем и команде сказался коронавирус.

– Как вы заразились коронавирусом?

– Спокойно готовились к старту сезона. Чувствовали себя и физически, и психологически великолепно. С нетерпением ждали игру с «Сочи».

Каждую неделю сдавали тесты, все было хорошо. Но за пять дней до матча шесть человек показали положительный результат. У кого обнаружили «корону», те отправились на самоизоляцию домой, остальные были вынуждены сесть на карантин на базе.

Целые дни проводили в комнатах, нельзя было выходить даже на парковку, подышать воздухом. Дальше все известно. Было очень неприятно.

– Как семья реагировала на все происходившее?

– Жена и дети уехали на другую квартиру. Слава Богу, у них были отрицательные результаты, а то вообще не знаю, как бы удалось весь этот кошмар пережить. Ведь как только появилась информация, что футболисты «Ростова» заболели, местные СМИ тут же растиражировали новости. Об этом говорили все и везде, а город небольшой, все знают своих соседей.

В итоге дня три-четыре к жене и детям относились как к прокаженным. «Это же у вас муж и отец заболел, не надо с нами вместе ехать в лифте, идти по лестнице», – говорили они.

Жене запретили ходить в зал тренироваться, так как все знают, кто у нее муж. Было очень неприятно. Хотя надо отметить, что многие люди с пониманием отнеслись к ситуации, пытались помочь.

– Жене пришлось нелегко.

– Представьте себя с двумя маленькими детьми в другой стране, где при виде тебя люди шарахаются, а про мужа и папу каждый день пишут в СМИ. Она молодец! Справилась, хотя было тяжело.

Дети также все понимали, дочка постоянно меня спрашивала, когда уже этот коронавирус закончится. Сын с нетерпением ждал возобновления тренировок. Они мне каждый день звонили и задавали примерно одни и те же вопросы: «Когда вернешься? Когда все наладится?» Неприятная история, но мы ее перетерпели, ждем нового сезона, – ответил болгарин.