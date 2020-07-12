Ракицкий о ЛЧ: «Неважно, кто попадется «Зениту». Бояться там никого не надо»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от выступления в в следующем сезоне.

– В прошлом году во время жеребьевки ЛЧ вы не расстроились, что «Зениту» из четвертой корзины достался «Лейпциг». Но именно он спутал в группе все карты. В этом году хочется получить кого-то попроще?

– Неважно, кто нам попадется! Главное, чтобы мы показывали свою игру. Чтобы «Зенит» атаковал, а все ребята от этого кайфовали и команда приносила радость людям.

Если получится, тогда и результат будет хорошим в Лиге чемпионов. Это же самый главный праздник! Бояться там никого не надо – будем выходить и делать свою работу. И я уверен, все у нас получится, – сказал Ракицкий.

В этом сезоне Лиги чемпионов занял последнее место в группе G, набрав 7 очков в матчах с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».