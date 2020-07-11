Президент «Хетафе» о Ла Лиге: «ВАР благоволил «Реалу». Бартомеу частично прав»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес поделился мнением о судействе в прошедшем сезоне Ла Лиги.
«Замечания Бартомеу касательно неверных решений ВАР частично правдивы. Иногда ВАР благоволил «Реалу».
В нашем матче с мадридцами должны были назначить три пенальти в нашу пользу, однако судья свистел не эти нарушения, а наши», – заявил глава «Хетафе».
«Реал» выиграл Ла Лигу-2019/20.
«Реал» – лидер Ла Лиги по числу принятых в пользу клуба решений арбитров. «Барса» – 15-я
Бартомеу о ВАР в Ла Лиге: «Был принят целый ряд решений в пользу одного из наших соперников»