Жозеп Бартомеу: «Работа ВАР была не совсем адекватной. Лучшая лига мира заслуживает такого же ВАР»

Президент «Барселоны» выразил недовольство работой системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Несмотря на то, что мы не выиграли , которая могла бы стать 9-й за последние 12 сезонов, у нас есть 8 побед в 11 сезонах, что уже рекорд. Нужно смотреть в будущее.

Был соперник, «Реал», который победил нас, но верно и то, что деятельность ВАР была не самый адекватной на заключительном этапе, и лучшая лига в мире заслуживает соответствующего ВАР», – сказал функционер.

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