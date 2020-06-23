Бартомеу о ВАР в Ла Лиге: «Был принят целый ряд решений в пользу одного из наших соперников»

Президент «Барселоны» в очередной раз высказался относительно судейства в .

«Мы не должны использовать это в качестве оправдания, но я повторяю, что ВАР не соответствует уровню Ла Лиги.

Был принят целый ряд решений в пользу одного из наших соперников. Это не обвинение.

Мы просто просим, ​​чтобы протоколы ВАР были более понятными. Процедура не проходит должным образом и нуждается в пересмотре. В матче с «Вальядолидом» (1:0) я увидел некоторые нарушения, которые упустил рефери», – заявил Бартомеу.

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